Украина лишь формально является членом СНГ, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-глава Министерства иностранных дел Украины Константин Грищенко. Грищенко: Какую цель они перед собой ставят? Фото: radiosvoboda.org "Все нужно делать вовремя. Одно дело выйти из СНГ на фоне общественного возмущения в 2014-ом, тогда это было бы логично, и совсем другое – инициировать это спустя четыре года. Сейчас на линии разграничения сторон на Донбассе гораздо реже открывается огонь, чем в 2014 году. Этот факт требует от тех, кто выступает с такой инициативой, объяснений – а почем именно сейчас? Какую цель они перед собой ставят? И что это даст Украине с точки зрения защиты ее интересов? До этого нам говорили, что мы можем ссылаться на Договор о дружбе с Россией в международных судебных инстанциях. Так что, теперь что-то изменилось? Получается, эта аргументация была ошибочной?" – отметил Грищенко.Он подчеркнул, что Украина состоит в СНГ лишь формально."Также возникает вполне логичный вопрос: денонсация этого договора нужна для укрепления наших позиций в конфликте с РФ на международной арене или ради чьих-то электоральных интересов? Можно выйти из СНГ и оставаться участником тех или иных соглашений, которые были приняты рамках этой организации. Если мы получим от этого какую-то выгоду, то, конечно, можно и выйти. Но вопрос только один: почему этого не было сделано раньше? Да и действительно мы уже не являемся членом СНГ. Наше присутствие там лишь формальное, нулевое. И выход оттуда, грубо говоря, ничего не изменит", – считает Грищенко.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам рассказал, что украинский МИД подготовил для президента Украины Петра Порошенко предложения по денонсации соглашений с Россией. Об этом 14 марта сообщила народный депутат от БПП Светлана Залищук."МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства", – рассказала она.Верховная Рада ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией 14 января 1998 года."Договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие 10-летние периоды, если ни одна из высоких договаривающихся сторон не заявит другой высокой договаривающейся стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного 10-летнего периода", – сказано в документе.Положение о признании границ закреплено во 2-й статье договора о дружбе. Она гласит: "Высокие договаривающиеся стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В апреле 2014 года на Донбассе начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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