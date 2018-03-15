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Одно дело выйти из СНГ на фоне общественного возмущения в 2014-ом, и совсем другое – инициировать это спустя четыре года – Грищенко
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15.03.2018 14:39
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Украина лишь формально является членом СНГ, заявил в комментарии
изданию "ГОРДОН" экс-глава Министерства иностранных дел Украины
Константин Грищенко. Грищенко: Какую цель они перед собой
ставят? Фото: radiosvoboda.org "Все нужно делать вовремя. Одно дело
выйти из СНГ на фоне общественного возмущения в 2014-ом, тогда это
было бы логично, и совсем другое – инициировать это спустя
четыре года. Сейчас на линии разграничения сторон на Донбассе
гораздо реже открывается огонь, чем в 2014 году. Этот факт требует
от тех, кто выступает с такой инициативой, объяснений – а
почем именно сейчас? Какую цель они перед собой ставят? И что это
даст Украине с точки зрения защиты ее интересов? До этого нам
говорили, что мы можем ссылаться на Договор о дружбе с Россией в
международных судебных инстанциях. Так что, теперь что-то
изменилось? Получается, эта аргументация была ошибочной?" – отметил
Грищенко.Он подчеркнул, что Украина состоит в СНГ лишь
формально."Также возникает вполне логичный вопрос: денонсация этого
договора нужна для укрепления наших позиций в конфликте с РФ на
международной арене или ради чьих-то электоральных интересов? Можно
выйти из СНГ и оставаться участником тех или иных соглашений,
которые были приняты рамках этой организации. Если мы получим от
этого какую-то выгоду, то, конечно, можно и выйти. Но вопрос только
один: почему этого не было сделано раньше? Да и действительно мы
уже не являемся членом СНГ. Наше присутствие там лишь формальное,
нулевое. И выход оттуда, грубо говоря, ничего не изменит", –
считает Грищенко.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на
заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам рассказал,
что украинский МИД подготовил для президента Украины Петра
Порошенко предложения по денонсации соглашений с Россией. Об этом
14 марта сообщила народный депутат от БПП Светлана Залищук."МИД
подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и
денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между
Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений,
министр ответил, что решение за главой государства", –
рассказала она.Верховная Рада ратифицировала договор о
дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией 14 января
1998 года."Договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет
автоматически продлеваться на последующие 10-летние периоды, если
ни одна из высоких договаривающихся сторон не заявит другой высокой
договаривающейся стороне о своем желании прекратить его действие
путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до
окончания очередного 10-летнего периода", – сказано в
документе.Положение о признании границ закреплено во 2-й статье
договора о дружбе. Она гласит: "Высокие договаривающиеся стороны в
соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по
заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе уважают территориальную целостность друг друга и
подтверждают нерушимость существующих между ними границ".Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В апреле 2014 года на
Донбассе начался вооруженный конфликт. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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