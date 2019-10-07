В понедельник, 7 октября, Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату от "Народного фронта" Сергею Пашинскому, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения жителю области Вячеславу Химикусу в 2016 году.

Его взяли под стражу до 4 декабря. Залога не предусмотрено.

"Это решение судьи - дар на день рождения Путину", заявил Пашинский в зале суда. "Даже при Януковиче хотя как-то соблюдалтсь приличия. Сейчас в Телегра канале написали, что посадят - посадили", - пожаловался Пашинский. "Они думают, что посадив меня, они запугают моих друзей и весь украинский народ. Я не пугаюсь. Я буду проходить все эти круги ада и уверен в нашей победе", - сказал Пашинский. Уходя, зажатый между полицейскими Пашинский, трогательно взял за руку Турчинова над головами толпы.

Напомним, вечером 31 декабря 2016 года под Киевом возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины не увидела состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыла уголовное дело против него. В ГПУ решили, что он действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает его уголовную ответственность. Зато действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".

В ноябре 2018 года полиция вручила Химикусу подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство"), максимальное наказание за которое - от трех до семи лет лишения свободы.

"Теперь шаг за шагом будем добиваться, чтобы определить туда всё ваше воровское кубло. Создадите там себе коалицию шариковых из Народного Фронта и БПП. В цехе рукавиц." - Заявил Андрей Портнов.

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