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|Молния. Пашинского арестовали
|07.10.2019 18:35
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В понедельник, 7 октября, Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату от "Народного фронта" Сергею Пашинскому, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения жителю области Вячеславу Химикусу в 2016 году.
Его взяли под стражу до 4 декабря. Залога не предусмотрено.
Напомним, вечером 31 декабря 2016 года под Киевом возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.
Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины не увидела состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыла уголовное дело против него. В ГПУ решили, что он действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает его уголовную ответственность. Зато действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".
В ноябре 2018 года полиция вручила Химикусу подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство"), максимальное наказание за которое - от трех до семи лет лишения свободы.