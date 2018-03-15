"Перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли", - прокомментировал депутат поджог

Смиренский заявил, что это был поджог, сообщает пресс-служба партии в Facebook .

"Какие-то люди перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли. У меня нет никаких бизнес-конфликтов. Этот поджог - результат тотальной коррупции и безнаказанности. Эти люди знают, что им ничего не будет, и в случае чего они все смогут решить в суде " , - заявил он в комментарии" Думской ".

Сгоревший Jaguar, по словам депутата, стоил примерно 500 000 гривен.