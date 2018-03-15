Обстоятельства несчастного случая выясняет комиссия

Об этом со ссылкой на пресс-службу шахтоуправления Добропольская (ДТЭК Добропольеуголь) сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Владимир Волынец в Facebook .

"Несчастный случай произошел 14 марта в 23:56 во время работ по доставке материалов на глубине 450 метров. Потерпевший - горной мастер второго участка с подготовительных работ 1971 года", - заявил Волынец.

По словам Волынца, пока обстоятельства несчастного случая выясняет комиссия, в которую вошли представители угольных профсоюзов и государственных органов.