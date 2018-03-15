Погода, Новости, загрузка...
В Донецкой области горняк погиб из-за травмы, полученной в шахте
15.03.2018 14:50
В Донецкой области горняк погиб из-за травмы, полученной в шахте
Обстоятельства несчастного случая выясняет комиссия
В городе Доброполье Донецкой обл. в шахте смертельно травмирован горняк.
В Донецкой области горняк погиб из-за травмы, полученной в шахте Фото: football24.ua

Об этом со ссылкой на пресс-службу шахтоуправления Добропольская (ДТЭК Добропольеуголь) сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Владимир Волынец в Facebook .

"Несчастный случай произошел 14 марта в 23:56 во время работ по доставке материалов на глубине 450 метров. Потерпевший - горной мастер второго участка с подготовительных работ 1971 года", - заявил Волынец.

По словам Волынца, пока обстоятельства несчастного случая выясняет комиссия, в которую вошли представители угольных профсоюзов и государственных органов. 

Напомним, 8 марта на Запорожском железорудном комбинате в селе Малая Белозерка в шахте занялись кабели. В результате пожара пострадали шесть шахтеров .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить