За назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины проголосовало 247 нардепов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Смолий назначен главой НБУ Фото: Національний банк України / Facebook За проект постановления №7501 проголосовало 247 нардепов, против – 15.Нардеп от Блока Петра Порошенко, представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила в ходе обсуждения, что Смолий работает в банковской системе Украины больше 25 лет."Предложенный главой государства кандидат полностью соответствует требованиям, установленным законом Украины "О Национальном банке", – сказала она.По словам Луценко, у Смолия нет представительского мандата, он не является членом каких-либо политических партий, не владеет акциями юридических лиц или долями в них.Смолий сказал в ходе выступления в Раде, что нужно как можно скорее возобновить кредитование реального сектора экономики. Он подчеркнул, что пришло время для валютной либерализации.В ходе сегодняшнего заседания Рада также уволила Валерию Гонтареву, которая была главой Нацбанка с июня 2014 года. 10 апреля 2017 года она официально заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая, после чего находилась в неоплачиваемом отпуске. Смолий с 11 мая исполнял обязанности главы НБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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