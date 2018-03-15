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Рада назначила Смолия главой Нацбанка
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15.03.2018 14:54
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За назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины
проголосовало 247 нардепов. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Смолий назначен главой НБУ Фото: Національний банк
України / Facebook За проект
постановления №7501 проголосовало 247 нардепов,
против – 15.Нардеп от Блока Петра Порошенко, представитель
президента в Раде Ирина Луценко заявила в ходе обсуждения, что
Смолий работает в банковской системе Украины больше 25
лет."Предложенный главой государства кандидат полностью
соответствует требованиям, установленным законом Украины "О
Национальном банке", – сказала она.По словам Луценко, у Смолия
нет представительского мандата, он не является членом каких-либо
политических партий, не владеет акциями юридических лиц или
долями в них.Смолий сказал в ходе выступления в Раде,
что нужно как можно скорее возобновить кредитование реального
сектора экономики. Он подчеркнул, что пришло время для
валютной либерализации.В ходе сегодняшнего заседания Рада
также уволила Валерию Гонтареву, которая была главой Нацбанка
с июня 2014 года. 10 апреля 2017 года она официально
заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая, после чего
находилась в неоплачиваемом отпуске. Смолий с 11 мая исполнял
обязанности главы НБУ.
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