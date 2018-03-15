В результате расследования намерены выяснить, сколько денег должен был получить госбюджет и сколько получил

"О конкурсе на 4G, который был недавно проведен. Да, я вчера получил обращение премьер-министра, основанное на депутатском запросе лидера" Радикальной партии ", который ставят под сомнение законность проведения тендера. Мы действительно зарегистрируем уголовное производство по этому факту и тщательно все изучим. Если будут признаки, государственный бюджет не недополучил средства, то мы непременно будем действовать согласно действующему законодательству " , - сказал Луценко во время утреннего пленарного заседания в Верховной Раде, трансляцию которого вел телеканал " 112 Украина " .

Он отметил, что в ходе расследования выяснят, попала в бюджет сумма, указанная как стартовая цена объявленного тендера.

Напомним, мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц.

Как сообщалось, 2 марта НКРСИ провела вскрытия конвертов с ценовыми предложениями операторов за лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800МГц и определила начальную стоимость по каждому из трех дополнительных лотов, представленных на торгах "с голоса". По результатам рассмотрения начальная цена торгов "с голоса" по соответствующим лотам: лот №4 - 271 625 000 грн, лот №5 - 265 млн грн, лот № 6 - 271 625 000 грн.