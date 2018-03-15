ЯКОВ СМОЛИЙ СТАЛ ГЛАВОЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ Верховная Рада сегодня, 15 марта одобрила назначение Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины.

Это решение поддержали 247 нардепов. Валерия Гонтарева отчиталась в Верховной Раде о своей деятельности на посту главы Национального банка Украины. Она рассказала о том, что считает достижениями.

После выступления парламент рассмотрел соответствующее постановление и уволил Гонтареву с должности главы НБУ 342 голосами народных депутатов.

Онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Макрофинансовая стабильность

"Во-первых, обеспечена макрофинансовая стабильность, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. А успешное сотрудничество с МВФ и другими международными кредиторами позволило нарастить резервы до 18,4 млрд долл.", - сказала Гонтарева.

По ее словам, на данный момент "умеренные курсовые колебания уже не воспринимаются как конец света и не провоцируют паники".

Очищение банковской системы

"Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее стойкость на будущее. Банки здоровые, прозрачные и готовы возобновить кредитование", - сказала Валерия Гонтарева.

Она отметила, что сейчас на рынке работают 82 банка, в то время как по состоянию на 2014 год их было 180. Она выразила убеждение, что сейчас банки постепенно возобновляют кредитование для поддержки экономики.

"Для этого в украинских банках есть финансовые ресурсы, для начала полномасштабного кредитования экономики. Это почти 100 млрд грн и 4 млрд долл. свободной ликвидности", - добавила Гонтарева.

Перестройка процессов в Нацбанке

"В-третьих, мы совершили полную трансформацию Нацбанка, перестроили все процессы и превратили его в мощную и современную европейскую институцию", - уточнила Валерия Гонтарева.

Снижение инфляции

Гонтарева подчеркнула, что Нацбанк во время ее председательства впервые взял на себя обязательства по достижению инфляционных целей.

"В 2016 году нашу первую цель по инфляции в 12% мы достигли. Но это только начало. Среднесрочная цель Нацбанка – 5%. Это приемлемый уровень инфляции для стран с развивающимися рынками. Хочу подчеркнуть - всем ветвям власти нужно постоянно работать, чтобы снизить уровень инфляции", - отметила она.

В общем Гонтарева заявила, что считает свою миссию на должности главы Нацбанка выполненной.



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