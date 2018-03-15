Генеральное консульство Венгрии в городе Ужгород не рекомендует
венгерским группам или путешественникам посещать города Хуст и
Ужгород. Консульство рекомендует избегать посещение Верецкого
перевала Фото: Magyarország Főkonzulátusa Ungvár / Facebook В
частности, ведомство не рекомендует венгерским группам или
путешественникам посещать города Хуст и Ужгород, а также избегать
посещение Верецкого перевала.15 марта на Закарпатье отмечают
годовщину создания Карпатской Украины, а 17 марта в Ужгороде
местными националистическими организациями анонсировано проведение
"Марша Славы Героев Карпатской Украины".4-го и 27 февраля в
Ужгороде поджигали офис Общества венгерской культуры Закарпатья.4
марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев
сообщил, что правоохранители задержали пять человек,
подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный
организатор – иностранец находится в розыске". 6 марта
Общество венгерской культуры Закарпатья потребовало, чтобы в
регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.9 марта
министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в
Закарпатскую область Украины направлена задача наблюдателей
ОБСЕ. Сийярто отметил, что его "все больше беспокоит серия
нападений на венгерское меньшинство".12 марта в миссии ОБСЕ
сообщили, что ситуация в Закарпатье спокойная.
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