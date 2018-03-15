Генеральное консульство Венгрии в городе Ужгород не рекомендует венгерским группам или путешественникам посещать города Хуст и Ужгород. Консульство рекомендует избегать посещение Верецкого перевала Фото: Magyarország Főkonzulátusa Ungvár / Facebook В частности, ведомство не рекомендует венгерским группам или путешественникам посещать города Хуст и Ужгород, а также избегать посещение Верецкого перевала.15 марта на Закарпатье отмечают годовщину создания Карпатской Украины, а 17 марта в Ужгороде местными националистическими организациями анонсировано проведение "Марша Славы Героев Карпатской Украины".4-го и 27 февраля в Ужгороде поджигали офис Общества венгерской культуры Закарпатья.4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный организатор – иностранец находится в розыске". 6 марта Общество венгерской культуры Закарпатья потребовало, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.9 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в Закарпатскую область Украины направлена задача наблюдателей ОБСЕ. Сийярто отметил, что его "все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство".12 марта в миссии ОБСЕ сообщили, что ситуация в Закарпатье спокойная. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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