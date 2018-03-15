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|Депутаты проголосовали за исключение Савченко из комитета нацбезопасности
|15.03.2018 15:14
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Авторов проекта постановления обеспокоил доступ нардепа к гостайнеВерховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны
Фото: УНІАН
За соответствующий проект постановления № 5543 проголосовали 261 депутат, при минимальной необходимости 226, сообщает " Укринформ ".
Инициаторами проекта постановления стали частности народные депутаты от фракций БПП и "Народный фронт", которые являются членами этого комитета.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что Савченко имеет доступ к государственной тайне и как член комитета участвует в его заседаниях, где рассматривается информация, которая относится к государственной тайне.
"С целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне, и несмотря на то, что член комитета должен участвовать в заседаниях, где будут рассматриваться вопросы, связанные с государственной тайной, необходимо принять данное постановление", - говорится в пояснительной записке .
Напомним, сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по данным следствия, внефракционный народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в сессионном зале Верховной Рады.
Ранее н ародный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что Надежды Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота .