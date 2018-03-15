|
Инвесторы новостроек Войцеховского обвинили киевскую "Свободу" в срыве заседания Киевсовета и политических интригах
|
15.03.2018 15:18
|
Обманутые инвесторы долгостроя компании Анатолия Войцеховского
потребовали от главы фракции "Свобода" в Киевсовете Юрия Сиротюка
разблокировать трибуну, чтобы принять программу о градостроительной
документации в городе Киеве. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | Инвесторы требовали продолжить сессию
Скриншот: Ольга Романова / YouTube В повестку дня сессии Киевсовета
15 марта внесли вопрос "Об утверждении городской программы создания
(обновления) градостроительной документации в городе Киеве",
который должен был помочь пострадавшим вкладчикам. Представители
фракции "Свобода" заблокировали трибуну во время выступления мэра
Киева Виталия Кличко и сорвали пленарное заседание в самом начале,
пишет издание.Позже в кулуарах обманутые вкладчики обступили главу
фракции "Свобода" Юрия Сиротюка с требованием прекратить
политические игры и разблокировать трибуну, отмечает "Деловая
столица" и приводит видео, опубликованное в YouTube пользователем
Ольгой Романенко."Открывайте сессию! Пять человек не могут решать
за весь Киев! Позор "Свободе"!" – скандировали пришедшие на
сессию активисты.По данным издания, руководитель киевской "Свободы"
трибуну разблокировать отказался.ВИДЕОВидео: Ольга Романова / YouTube Группа
УКО Анатолия Войцеховского строила в столице жилой
комплекс "Жемчужина Троещины". Летом 2016
года Войцеховского задержали и сообщили ему о
подозрении по факту создания организованной преступной группы
для самовольного захвата земельного участка территориальной общины
Киева по улице Закревского, 42, а также завладения путем обмана
денежными средствами граждан на сумму 2,6 млн грн.17 июля 2016
года Печерский суд Киева арестовал Войцеховского на два
месяца с возможностью внесения залога в размере 14 млн
грн. 27 июля 2016 года он был отпущен под залог. 8 августа
2016 года Апелляционный суд Киева отказался изменять
застройщику меру пресечения.15 августа 2016 года нардеп от
фракции Блока Петра Порошенко Дмитрий Белоцерковец написал в
Facebook, что Войцеховский сбежал в Россию сразу после
того, как суд освободил его под залог. Информацию о
побеге опровергли адвокат Войцеховского и Министерство
внутренних дел.В ноябре прошлого года инвесторы требовали
возобновить строительство жилого комплекса. По их словам, первая и
вторая очереди уже сданы в эксплуатацию, однако третью очередь не
начинают строить. 9 ноября вкладчики долгостроя ворвались в здание
КГГА, во время потасовки один из протестующих сломал ногу. 9
декабря 2016 года ГПУ направила дело Войцеховского в
Деснянский районный суд Киева.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира