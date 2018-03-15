Народные депутаты поддержали все три представления

Народные депутаты поддержали все три представления, пишет " Укринформ ".

Представление на привлечение депутата к ответственности представлял генеральный прокурор Юрий Луценко.

При этом за согласие привлечь депутата к уголовной ответственности проголосовали 274 депутата, за его поимку - 252, а за дозволение арестовать Бакулина - 240 нардепов при 226 минимально необходимых.

Как известно, ГПУ просила Верховную Раду снять депутатскую неприкосновенность с Бакулина, поскольку его подозревают в присвоении и отмывании средств в отдельно крупных размерах.

"Досудебным расследованием установлено, что Евгений Бакулин, с марта 2010 года, вероятно, участвовал в преступной организации Виктора Януковича и совершении преступлений против собственности и в сфере служебной деятельности", - заявил генпрокурор Юрий Луценко, зачитывая представление на нардепа.

Ранее Комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ признал законными представление генпрокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.

Нардепу инкриминируют совершение в составе преступной организации Виктора Януковича уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а именно: незаконного завладения путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением чужим имуществом в отдельно крупных размерах - денежными средствами ОАО "ГАК" Черноморнефтегаз "в сумме более 3200000000 грн при осуществлении закупок самоподъемных буровых установок" Петр Годованец " и "Украина".

Кроме того, он подозревается в незаконном завладении чужим имуществом в отдельно крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими ПАО "НАК" Нафтогаз Украины "в сумме почти 450 млн грн при осуществлении закупок нефтепродуктов в ООО" ГазУкраина-2020 ".