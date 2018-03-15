Его жена, Инна Полторак, задекларировала доход от продажи недвижимого имущества в сумме 825 тыс. грн

В 2017 году министр получил 645 тыс 280 грн заработной платы и 192 тыс. грн гонораров или других выплат по гражданско-правовым договорам от Харьковского городского совета, проценты по вкладу в "Ощадбанке" в сумме 113 тыс 919 грн, пишет "Интерфакс-Украина" .

Его жена, Инна Полторак, задекларировала доход от продажи недвижимого имущества в сумме 825 тыс. грн и 67 тыс 361 грн процентов по банковским вкладам.

Министр также наличные средства на сумму 306 тыс. грн и $ 62 тыс. А также банковские вклады в "Ощадбанке" в сумме 697 тыс 212 грн и $ 20 тыс 950, "Укрэксимбанке" на сумму 63 тыс 47 грн.

Жена министра имеет наличность на сумму 520 тыс. грн, $ 93 тыс. И сохраняет на банковских счетах - 598 тыс 362 грн и EUR 20 тыс 151.

Министр не владеет недвижимым имуществом, но арендует номер в гостиничном комплексе у Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Украины площадью 41,65 кв. м, а его жена является владелицей приобретенной в 2016 году квартиры в Харькове площадью 66,7 кв. м.

Согласно декларации, жена С. Полторака с 2016 года пользуется автомобилем Mini Cooper 2015 выпуска (собственность матери, согласно договору дарения).

Согласно электронной декларации, ни глава Минобороны, ни члены его семьи не имеют ни ценных бумаг, ни других нематериальных активов.