Полиция эвакуировала всех посетителей киевского торгового центра "Квадрат" после анонимного звонка о минировании. Взрывчатку в здании не нашли. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Звонившему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет Фото: pixabay.com (архив) На сайте столичной полиции отмечается, что аноним позвонил в 12.37. После этого всех посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали.Здание проверили взрывотехники и кинологи – взрывчатку не нашли. По состоянию на 14.10 торговый центр возобновил работу.Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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