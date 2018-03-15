Госстат зафиксировал повышение уровня безработицы в феврале Количество вакансий в феврале выросла и составила 71,8 тыс. (5 человек претендуют на 1 вакансию) В Украине в феврале официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,5% - количество безработных составляет 383,7 тыс. Человек. Фото: из открытых источников Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. Для сравнения, в январе в службе занятости было зарегистрировано 378,9 тыс. Безработных. Количество вакансий в феврале выросла и составила 71,8 тыс. (5 человек претендуют на 1 вакансию). Средний размер пособия на одного безработного - 2357 грн. Напомним, что и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко сообщал, что бы лизько половины безработных Украинский имеют высшее образование . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки феврале тыс безработных количество человек Теги: новости