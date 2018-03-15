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Госстат зафиксировал повышение уровня безработицы в феврале
15.03.2018 15:53
Госстат зафиксировал повышение уровня безработицы в феврале
Количество вакансий в феврале выросла и составила 71,8 тыс. (5 человек претендуют на 1 вакансию)
В Украине в феврале официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,5% - количество безработных составляет 383,7 тыс. Человек.
Госстат зафиксировал повышение уровня безработицы в феврале Фото: из открытых источников

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. 

Для сравнения, в январе в службе занятости было зарегистрировано 378,9 тыс. Безработных.

Количество вакансий в феврале выросла и составила 71,8 тыс. (5 человек претендуют на 1 вакансию).

Средний размер пособия на одного безработного - 2357 грн.

Напомним, что и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко сообщал, что  бы лизько половины безработных Украинский имеют высшее образование .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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