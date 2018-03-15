15 марта Дарницкий райсуд Киева применил принудительный привод к фигуранту дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину. Крысин не явился на суд из-за "возможной угрозы своей жизни" Фото: Maria Tomak / Facebook Сегодня Крысин не явился на суд из-за "возможной угрозы своей жизни". Его защита подала несколько ходатайств, в частности, предоставление Крысину охраны.Прокурор Алексей Донской заявил, что рассматривать эти ходатайства при отсутствии Крысина нельзя.При этом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры – к Крысину применят принудительный привод.Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину, а также еще ряд апелляционных жалоб.Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской заявил, что у Крысина есть поддержка во власти.26 февраля 2018 года волонтеры и активисты посетили Крысина в детском отделении Института сердца в Киеве и вылили на него зеленку. По их мнению, подозреваемый скрывается в больнице от заседания по апелляции прокуратуры. Директор медицинского учреждения Борис Тодуров заявил, что прибывание Крысина в детском отделении было связано с отсутствием мест во взрослом.Источники "Громадського" в прокуратуре сообщали, что Крысина положили в детское отделение Института сердца по предварительной договоренности его адвоката Игоря Василенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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