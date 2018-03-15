Нардеп прибыла на допрос в СБУ

Об этом она сказала журналистам у здания Главного управления СБУ в г.. Киеве, куда ее вызвали на допрос, сообщает " Укринформ ".

"Я никогда в жизни не отрекалась и своих не сдавала. Ни в русском плену, и в Украине делать этого не буду. Я буду брать Владимира Рубана на поруки" , - заявила Савченко.

Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Владимира Рубана задержали утром 8 марта на пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев.

Согласно подозрению, предъявленной Рубленую, он готовил покушение на президента Петра Порошенко , руководителей силовых структур и других государственных деятелей. Согласно документу, в Рубана "не позднее 14 ноября 2017" возник план осуществить в Киеве теракт с целью запугивания населения и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были подорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан якобы планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Все они должны были убить.

В то же время, сам Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там водитель и имел только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса.