ГПУ ожидает последних экспертиз

"Двое народных депутатов, из которых снята депутатская неприкосновенность по моей инициативе по материалам Генеральной прокуратуры Украины, а именно Добкин и Новинский - материалы следствия завершаются, мы ожидаем последних экспертиз и дела в этом году планируем в первой половине, будут переданы в суд" , - сказал Луценко, выступая с трибуны Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина" .

Луценко отметил, что такая же ситуация и с криминальными производствами, в рамках которых он по материалам НАБУ подписывал представление на лишение неприкосновенности народных депутатов Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и Борислав Розенблатта (внефракционный).

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины вручила Добкина подозрение по статье о мошенничестве и превышении служебных полномочий.