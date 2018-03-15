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Акунин: Не считаю Путина чудовищем. В 90-е он говорил правильные демократические вещи
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15.03.2018 16:13
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Фундамент государственности в России не дает президенту РФ
Владимиру Путину другого способа сохранения власти кроме
ужесточения ее структуры, считает писатель Борис Акунин. Акунин
считает Россию полицейским государством Фото: ЕРА "Я, например,
вовсе не считаю Владимира Путина чудовищем или злодеем. Я помню,
каким он был 90-е годы, когда был помощником Собчака и говорил
всякие правильные демократические вещи. Такое ощущение, что он в
них верил", - сказал Акунин. По его мнению, в России с
2014-го года нет "никакой политики", следовательно от оппозиции не
следует ожидать никаких серьезных действий."Это полицейское
государство, которое во всякой дискуссии использует полицейские
методы, иначе дискутировать оно не может и не умеет", - отметил
Акунин.2 марта в Facebook Акунин призвал бойкотировать
грядущие выборы президента РФ. Согласно данным декабрьского опроса
"Левада-центра", о своем намерении прийти на избирательные
участки заявили около 58% россиян.Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост
будут бороться восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский
общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский
(ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин
("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий
Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.
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