За три недели преступники похитили топлива на 4 млн грн

"Группа из 25 человек, используя спецтехнику и оборудование, создала так называемую врезку на одном из магистральных нефтепроводов компании" ПрикарпатЗападтранс ". За три недели злоумышленники успели похитить 163 тонны дизельного топлива общей стоимостью 4 млн 140 тыс. Гривен" , - сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Фото: vol.gp.gov.ua

14 марта 2018 злоумышленники попытались создать аналогичную врезку в Львовской области, на одном из участков магистрального нефтепровода "Дружба". Полиции удалось помешать их незаконной деятельности.

Фото: vol.gp.gov.ua

Как заявляют представители прокуратуры, операция длилась два дня, 14 и 15 марта. К ее проведению были привлечены 120 человек личного состава - полицейских, прокуроров и следователей, проведено 42 обыска, в ходе которых было изъято 3 единицы оружия, в том числе автомат и пулемет, 60 тонн украденного топлива, наличные и драгоценности. Полицией были задержаны 15 человек, причастных к деятельности группировки.

Фото: vol.gp.gov.ua