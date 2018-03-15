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|Крысин не явился на суд из-за "возможной угрозе своей жизни"
|15.03.2018 16:25
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Ранее с полсотни участников марша против "титушо" пришли под суд, где слушается дело КрысинаЮрий Крысин не явился в Дарницкий райсуд Киева, где слушается дело о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014, через "возможной угрозе своей жизни".
Юрий Крисін. Фото: lb.ua
Об этом во время заседания сообщил его адвокат Евгений Солодко, сообщает Общественное .
Накануне Юрий Крысин подал 3 ходатайство в суд с объяснением своей сегодняшней неявки в суд. Первое - о слушании дела в закрытом режиме. Второе ходатайство - об обеспечении мер безопасности.
В то же время еще одного обвиняемого по данному делу Сергея Чемес допрашивают в режиме видеоконференции.
Ранее с полсотни участников марша против "титушо" пришли под суд, где слушается дело Крысина.
Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Еремея, которое произошло в период евромайдан, в ночь на 19 февраля 2014 рядом с Софийской площадью в Киеве.
Как известно, Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушок" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея. Суд решил, что действия Крысина подпадают под ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), но есть смягчающие обстоятельства: раскаяние и наличие 2 малолетних детей.
Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда по Юрий Крысина , участника вооруженного нападения на журналиста Вячеслава Еремея во время евромайдан, в результате которого последний скончался.
26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находится соучастник убийства журналиста Вячеслава Еремея в феврале 2014 Юрий Крысин. Там Крысина облили зеленкой .
В четверг, 1 марта, Крысин не пришел на заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы на решение суда первой инстанции о его условное наказание.