Туристическим талисманом столицы станет любое реальное или мифическое существо, рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников. Новый символ будут использовать для популяризации Киева Фото: pixabay.com В администрации уже создали оргкомитет по подготовке и проведению конкурса, который возглавил заместитель председателя КГГА Алексей Резников."Туристическим талисманом столицы должен стать какой-то особый персонаж, любое реальное или мифическое существо. Конечно, он никоим образом не заменит официальную символику города – гимн, герб, флаг или логотип. Новый символ мы будем использовать в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях для популяризации Киева как современного европейского города с многовековой историей и культурным наследием. Поэтому надеемся привлечь максимальное количество креативных участников к разработке этого талисмана", – рассказал Резников.В конкурсе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Срок начала и окончания каждого из этапов конкурса оргкомитет будет определять отдельно.В ходе первого этапа все желающие подадут конкурсные работы в Управление туризма и промоций КГГА, на втором изберут 10 лучших. Проголосовать можно будет на туристическом сайте столицы.Победителя определят на третьем этапе путем открытого голосования. Он получит премию в размере 150 тыс. грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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