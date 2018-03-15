"За" проголосовали 247 депутатов

"За" проголосовали 247 народных депутатов. К этому Смелый исполнял обязанности главы центробанка.

К этому Верховная Рада освободила Валерия Гонтарева с должности главы Национального банка Украины. За принятие соответствующего проекта постановления №7500 проголосовали 342 депутата при минимально необходимых 226.

Справка: Яков Смолий родился в 1961 году в небольшом селе Вербовец Тернопольской области, в 1983 году получил математическое образование во Львовском университете им. Ивана Франко, работал инженером-программистом в Тернопольском финансово-экономическом институте, на местном радиозаводе "Орион" и в облуправлении НБУ. С 1994 года начал работать в коммерческом банке "Аваль", где занимался автоматизацией процессов, налаживал связь между отделениями, был членом правления, заместителем председателя финучреждения.

Члены правления банка "Аваль" одновременно были его совладельцами. Продажа 93,5% акций "Аваля" за 1028000000 долларов США иностранным инвесторам делает их легальными долларовыми миллионерами. Доля Смолия составляла около 1,25% акций.

В 2006 году бывшие акционеры банка "Аваль" зарегистрировали новый банк "Престиж" и в том же году продали 50,5% банка, а затем и вторую половину австрийском Erste Bank.