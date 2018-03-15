В ответ на официальный требование телепрограммы Bihus.info главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook обвинил журналистов в отстаивании интересов экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Матиос: Компашку полуисториков, полугеографов, полуневежд "Бигус и Ко" почему-то не интересует, на какую сумму бюджет Украины продырявился благодаря Клименко Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Возмущение прокурора вызвала просьба репортеров сообщить, в какую сумму обошлось создание видеопрезентации о схемах ухода от налогообложениях группой Клименко."Маскировки под видом общественного, из Эрэфии проплаченного на украденные у народа Украины деньги, "неподдельного и незаангажированного" интереса к расходам ГПУ – так себе.Жиденькие-жиденькие, как желтоватый продукт жизнедеятельности младенцев. Дерьмо, кал, фекалии, экскременты, совокупность отходов жизнедеятельности и неперевариваемых остатков пищи, выделяемых во внешнюю среду из дистального окончания кишечника в процессе акта дефекации", – говорится в публикации."Эту чудесную компашку полуисториков, полугеографов, полуневежд "Бигус и Ко" почему-то не интересует ни то, на какую сумму бюджет Украины продырявился благодаря "гению" Клименко, ни то, как "нажил" свои состояния наш беглец. Этих младенцев клавиатуры после хорошей прикормки, интересует и грызет только одно: сколько и кому ГПУ заплатила за создание видео?" – продолжил Матиос.Он утверждает, что журналисты Bihus.info собирали информацию о членах следственной группы по делу Клименко и их родственниках.По словам Матиоса, указанную в запросе видеопрезентацию Генпрокуратура сняла, озвучила и смонтировала своими силами, госбюджет не понес никаких затрат."Для справки новорожденным: мы, военные прокуроры (в отличие от вас, младенцев, сосущих и срыгивающих прокисшее молоко сбежавшей "клименкомамки") не только хорошо расследуем преступления, а научились, можем и будем создавать видео о вашей мамке. При необходимости – и крестиком вышьем, и к проктологу поведем, если продукты жизнедеятельности начнут беспокоить весь ваш кишечник до его дистального окончания в процессе акта дефекации", – написал прокурор."Не тратьте бездарно гранты налогоплательщиков иностранных государств, наших партнеров. Питайтесь в дальнейшем только прокисшим молоком вашей "клименкомамки". Одним словом –дерьмом", – посоветовал чиновник журналистам. https://www.facebook.com/MatiosAnatolii/posts/968751846609269 Министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова Клименко был с декабря 2012-го по 27 февраля 2014 года. Ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, а также уклонение от уплаты налогов в отдельно крупных размерах.Летом 2017 года Генпрокуратура заявила, что деятельность преступной организации Клименко по созданию "налоговых площадок" нанесла убыток государству на сумму 96 млрд грн.Матиос сообщал, что Клименко в бытность министром вывел в офшоры из государственного бюджета $12 млрд и приобрел на них бизнес и недвижимость по всей Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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