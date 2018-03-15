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В Харькове няня избила ребенка с ДЦП. Видео
15.03.2018 16:45
В Харькове няня избила ребенка с детским церебральным параличом. Об этом пишет местное издание NewsRoom. Применения силы в отношении ребенка зафиксировала установленная в квартире камера. Как видно на записи, как женщина шесть раз ударила подопечную по лицу. После этого няня вытерла щеки девочки платком и оттолкнула ее. из-за чего ребенок упал. В полиции заявили, что женщина сейчас находится в райотделе. "Есть видео с камер наблюдения, предоставленное потерпевшей стороной. Пока все в процессе изучения обстоятельств, решение будем принимать после уточнения деталей происшествия", – сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Поведение женщины зафиксировала камера в квартире Скриншот: Newsroom Kharkov / YouTube видео Видео: Newsroom Kharkov / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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