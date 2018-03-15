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Савченко вывели из зала Верховной Рады из-за угрозы окружающим - Ирина Луценко
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15.03.2018 16:53
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Нардеп от Блока Петра Порошенко, представитель президента в
Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что внефракционныйнародный
депутат НадеждаСавченко получит возможность для выступления и
объяснений в парламенте, когда это будет нужно. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Луценко: каждый депутат имеет
право на выступление в парламенте Фото: Блок Петра
Порошенка Солідарність / Facebook . , Была определенная
ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих. Надежду
Савченко попросили выйти из зала", – заявила Луценко.Она
добавила, что Савченко получит возможность для выступления и
объяснений в Раде, когда это будет нужно."Каждый депутат имеет
право на слово в ВР. Если Савченко попросит такое слово,
беспрекословно она будет иметь право на объяснение, как и каждый
депутат. Это ее обязанность отчитываться перед выборцами", –
сообщила Луценко, отвечая на вопрос, будет заслушан отчет Савченко
в зале парламента.15 марта генеральный прокурор Украины
Юрий Луценко направил в Раду представления о
предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности,
задержание и арест Савчнеко. Он заявил, что нардеп планировала
теракт в здании Верховной Рады Украины.
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