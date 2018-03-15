Гэвин Уильямсон известен как один из самых жестких критиков России в британском кабинете

"Если мы сомневались в том, какую угрозу представляет собой Россия для наших граждан, то следует лишь взглянуть на шокирующий пример ее безответственного нападения в Солсбери , - заявил министр. - И мы знаем, что опасность химического нападения исходит не только от России, но и от других стран" .

По словам Уильямсона, Великобритания лидирует в сфере исследований химического, биологического и радиологического оружия, но эти разработки необходимо развивать, чтобы противостоять потенциальной угрозе со стороны других стран и отдельных лиц, информирует BBC .

Так как Великобритания присоединилась к международным договорам о запрещении химического оружия, она не может самостоятельно разрабатывать новые вещества, но может работать над защитными мерами.

Кроме того, заявил министр, в качестве превентивной меры тысячи британских военнослужащих получат прививки от сибирской язвы - острого инфекционного заболевания, что распространяется с помощью спор. В частности, письма со спорами сибирской язвы были отправлены по почте в редакции нескольких СМИ и двум сенаторам от Демократической партии США в 2001 году, через неделю после терактов 11 сентября.

Британские войска высокой степени готовности пройдут вакцинацию на добровольной основе - чтобы быть готовыми отправиться в районы с высоким риском атаки биологическим оружием.

По словам корреспондента BBC по вопросам обороны Джонатана Бейла, письмо Уильямсона очевидно: Великобритании необходимо больше вкладывать в оборону для отражения не только привычных военных угроз, но и новых методов нападения - например, кибератак.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ уже заявила: "А что может сказать министр обороны страны, скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?" .

"Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают" , - добавила она.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.

"Это нападением на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности" , - говорится в заявлении.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.