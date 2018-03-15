Ни Верховная Рада, ни Кабинет Министров Украины, ни президент не давали команд Национальному банку Украины в последние четыре года, отметил президент страны Петр Порошенко. Порошенко назвал независимость ключевой для регулятора Фото: president.gov.ua "Эти четыре года (возможно, впервые в нашей истории) Нацбанк был по-настоящему независимым. Никто из политиков – ни парламент, ни правительство, ни президент... – ни разу указывающим перстом не давал команды либо выдавать рефинансирование, либо "убрать" банк, либо оставить банк, либо установить ставку, либо сделать какие-то шаги по фонду гарантирования физических лиц", – сказал он.По словам Порошенко, НБУ "делал все, чтобы поддержать независимость Национального банка". Он назвал это ключевой позицией для любого регулятора. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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