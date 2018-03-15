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Порошенко заявил, что последние четыре года Нацбанк Украины "был по-настоящему независим"
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15.03.2018 17:09
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Ни Верховная Рада, ни Кабинет Министров Украины, ни президент не
давали команд Национальному банку Украины в последние четыре года,
отметил президент страны Петр Порошенко. Порошенко назвал
независимость ключевой для регулятора Фото: president.gov.ua "Эти
четыре года (возможно, впервые в нашей истории) Нацбанк был
по-настоящему независимым. Никто из политиков – ни парламент,
ни правительство, ни президент... – ни разу указывающим
перстом не давал команды либо выдавать рефинансирование, либо
"убрать" банк, либо оставить банк, либо установить ставку, либо
сделать какие-то шаги по фонду гарантирования физических
лиц", – сказал он.По словам Порошенко, НБУ "делал все, чтобы
поддержать независимость Национального банка". Он назвал это
ключевой позицией для любого регулятора.
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