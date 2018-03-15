Путин обещает отправить своих космонавтов на Марс и Луну

"Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а затем и пилотируемые запуски - для исследования дальнего космоса, и месячная программа, затем исследования Марса. Первое - это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию", - сказал Путин, передает Интерфакс.

Он отметил, что новое исследование Луны будет отличаться от того, что было в Советском Союзе.

"Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, так как есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, дальнего космоса", - сказал президент РФ.

В июле Роскосмос сообщил, что в 2019 году начнет подготовку к полету на Марс. Роскосмос тогда пригласил NASA присоединиться к подготовке. В госкорпорации тогда отметили, что Роскосмос идет к полету людей на Марс через отработки технологий на Луне: а именно взлета, посадки, межпланетного перелета, защиты от радиации.

До отправки человека на Марс нужно много отработать с помощью «автоматов», отметили в Роскосмосе. Тогда представители госкомпании сообщили, что эта программа начнется в 2019 году, не уточнив деталей.

"Задача полета на Марс не так финансовая, сколько техническая, здесь есть огромные проблемы и вызовы, которые стоят перед учеными и инженерами. На данном этапе технологического развития мы их еще не решили. Ключевые вопросы при полете на Марс - это обеспечение радиационной безопасности членов экипажа космического корабля и средства доставки космонавтов на Красную планету" , - говорилось в сообщении Роскосмоса.

О планах России заняться исследованием Марса и Луны говорится в Федеральной космической программе на 2016 - 2025 годы. Запуски восьми космических аппаратов для исследования Луны, Марса и планет Солнечной системы запланированы между других задач в период на 2016 - 2025 годы. Исследования Марса связано с проектом "ЭкзоМарс" - совместной программы Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию планеты.