В последние годы Нацбанк Украины продвинулся в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы, отметил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман. Он поприветствовал назначение на должность главы НБУ Якова Смолия. Люнгман: Важно, чтобы НБУ оставался независимым Фото: ukrfinforum.com "Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем НБУ и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемой им институтом. В последние годы НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы и предстал как критически важный якорь стабильности в Украине. Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым", – говорится в сообщении.В ходе сегодняшнего заседания Верховная Рада также уволила с должности главы НБУ Валерию Гонтареву, которая возглавляла Нацбанк с июня 2014 года. 10 апреля 2017 года она официально заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая, после чего находилась в неоплачиваемом отпуске. Смолий с 11 мая исполнял обязанности главы НБУ. Сегодня он был назначен его председателем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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