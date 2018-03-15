Умершего 12 марта российского актера и режиссера Олега Табакова
похоронили рядом с могилами актеров Леонида Броневого, Владимира
Зельдина и художника Ильи Глазунова. Табакова похоронили на
центральной аллее Новодевичьего кладбища Фото: teatr_tabakova /
Instagram Как отмечает ТАСС, могила Табакова расположена на
центральной аллее рядом с могилами актеров Леонида Броневого и
Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова.Церемония
прощания с Табаковым прошла в МХТ имени А.П. Чехова. Люди подходили
к гробу режиссера в две очереди.82-летнего Табакова
госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало
известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной
которого были зубные импланты.Сообщалось, что
артисту установили трахеостому – искусственное
дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид
Печатников заявил, что Табаков находится в
реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24
декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как
крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года
телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова
улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.О смерти
художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова
сообщили 12 марта.
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