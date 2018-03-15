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Пресс-секретарь Савченко назвала информацию о гранатах, которые депутат якобы принесла в Раду, "чьими-то безумными фантазиями"
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15.03.2018 17:33
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"Украинская правда" сообщала, что внефракционный нардеп Надежда
Савченко принесла в сессионный зал Верховной Рады три гранаты и
пистолет. Пресс-секретарь политика Татьяна Проторченко назвала
информацию "чьими-то безумными фантазиями". СМИ собщали, что
Савченко якобы принесла боеприпасы в Верховную Раду Фото: Надія
Савченко / Facebook "Я не знаю, кто вам такое сказал, извините, я
такое даже комментировать не собираюсь. Чьи-то безумные
фантазии!" – сказала Проторченко.Сегодня нардеп от Блока Петра
Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из
сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих".Позже
стало известно, что Савченко попросили покинуть парламент несколько
нардепов от "Народного фронта", в частности – Андрей Тетерук и
Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в
Верховную Раду три гранаты и пистолет.15 марта генеральный прокурор
Украины Юрий Луценко направил в Раду представления о
предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности,
задержание и арест Савчнеко. Он заявил, что нардеп планировала
теракт в здании Верховной Рады Украины.Савченко назвала
подачу представления преступлением.
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