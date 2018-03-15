"Украинская правда" сообщала, что внефракционный нардеп Надежда Савченко принесла в сессионный зал Верховной Рады три гранаты и пистолет. Пресс-секретарь политика Татьяна Проторченко назвала информацию "чьими-то безумными фантазиями". СМИ собщали, что Савченко якобы принесла боеприпасы в Верховную Раду Фото: Надія Савченко / Facebook "Я не знаю, кто вам такое сказал, извините, я такое даже комментировать не собираюсь. Чьи-то безумные фантазии!" – сказала Проторченко.Сегодня нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих".Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть парламент несколько нардепов от "Народного фронта", в частности – Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савчнеко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады Украины.Савченко назвала подачу представления преступлением. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что савченко принесла пистолет проторченко Теги: политика