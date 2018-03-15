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Лавров упал на сцене форума "Россия – страна возможностей". Видео
15.03.2018 17:57
Министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся и упал, поднимаясь на сцену на форуме "Россия – страна возможностей". Видео обнародовано на YouTube-канале Alexander Redking. "Споткнулся. Правда, хорошо, что не на дипломатическом фронте, а на ступеньках", – заявил Лавров, наконец поднявшись на сцену. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Форум проходит в Москве Фото: ЕРА видео Видео: Alexander Redking / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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