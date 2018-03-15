|Исследователи обнаружили частицы пластика почти во всей бутылочной воде
|15.03.2018 18:00
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Пока нет доказательств, что употребление очень малых частиц пластмассы (микропластмасы) может нанести вред здоровью человека, но наука будет исследовать потенциальные последствияВо время тестирования воды оказалось, что продукция ведущих мировых брендов воды в бутылках, загрязнена крошечными пластиковыми частями.
Большое исследование провели в девяти странах и протестировали 250 бутылок воды.
В среднем в каждом литре воды обнаружили около 10 пластиковых частиц, которые были шире человеческого волоса. Руководила исследованием журналистская организация Orb Media.
Тесты проводили в Государственном университете Нью-Йорка в Фредонии.
Шерри Мейсон, профессор химии в университете, проанализировав результаты, сказал BBC News: "Мы находили [пластик] в бутылке с бутылкой и в каждом бренде".
"Дело не в том, чтобы указывать пальцем на конкретные бренды, а потому, что пластик стал распространенным материалом в нашем обществе, он везде. И эта вода проникает повсюду".
Пока нет доказательств, что употребление очень малых частиц пластмассы (микропластмасы) может нанести вред здоровью человека, но наука будет исследовать потенциальные последствия.
Комментируя результаты, профессор Мейсон сказал: "Данные, которые мы видим, не катастрофические, но они настораживают".
Исследователи протестировали воду в Бразилии, Китае, Индии, Индонезии, Кении, Ливане, Мексике, Таиланде и Соединенных Штатах. Пластик нашли в 93% образцов, между таких известных марок, как Evian, Nestle Pure Life и Aqua.
Чтобы исключить загрязнение воды дорогой в лабораторию, покупки в магазинах и доставку воды курьерами записывали на видео. Некоторые паки воды в США заказали через интернет.
Чтобы выявить в воде микрочастицы пластика от ста до нескольких микрон толщиной, к образцам добавляли краситель Nile Red. Он хорошо прилипает к любым видам пластика.
Затем воду просвечивали с такой длиной волны, чтобы краситель флуоресцировал. Воду фотографировали и снимали на видео с увеличением, чтобы подсчитать доли.
Профессор Мейсон и его коллеги находили подкрашенные образцы, а затем подсчитывали каждый кусок, что больше 100 микрон, размером человеческого волоса.
Некоторые из этих частиц, были довольно большими, и их идентифицировали как определенный тип полимера.
Частиц, размером менее 100 микрон и до 6,5 микрон, было гораздо больше (в среднем 314 на литр). Их считали с помощью техники, которую разработали в астрономии, которая считает общее количество звезд в ночном небе.
Состав этих частиц не изучался подробно, но профессор Мейсон предположил, что, скорее только, это также пластик.
Это объясняется тем, что краситель Nil Red может прилипать и к другим веществам, как фрагменты оболочки или водоросли, содержащие липиды. Впрочем, они вряд ли могут быть в воде в бутылках.
Напомним, согласно данным американской некоммерческой медиаорганизациям Orb Media, 83% водопроводной воды в мире содержат частицы пластика.