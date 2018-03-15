Большое исследование провели в девяти странах и протестировали 250 бутылок воды.

В среднем в каждом литре воды обнаружили около 10 пластиковых частиц, которые были шире человеческого волоса. Руководила исследованием журналистская организация Orb Media.

Тесты проводили в Государственном университете Нью-Йорка в Фредонии.

Шерри Мейсон, профессор химии в университете, проанализировав результаты, сказал BBC News : "Мы находили [пластик] в бутылке с бутылкой и в каждом бренде".

"Дело не в том, чтобы указывать пальцем на конкретные бренды, а потому, что пластик стал распространенным материалом в нашем обществе, он везде. И эта вода проникает повсюду" .

Пока нет доказательств, что употребление очень малых частиц пластмассы (микропластмасы) может нанести вред здоровью человека, но наука будет исследовать потенциальные последствия.

Комментируя результаты, профессор Мейсон сказал: "Данные, которые мы видим, не катастрофические, но они настораживают".

Исследователи протестировали воду в Бразилии, Китае, Индии, Индонезии, Кении, Ливане, Мексике, Таиланде и Соединенных Штатах. Пластик нашли в 93% образцов, между таких известных марок, как Evian, Nestle Pure Life и Aqua.