Российский певец Леонид Агутин поделился видео и фото, на которых запечатлены его дочери Елизавета и Полина. Агутин поделился семейными снимками Фото: agutinleonid / Instagram Посты он разместил в Instagram."Лизон упражняет музон", – подписал он видео играющей на гитаре Елизаветы. Лизон упражняет музон.) Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Мар 14, 2018 в 4:49 PDT А Полину он поздравил с днем рождения."22 года. Ты у меня уже совершенно взрослая девушка! А ведь когда-то ты, совсем еще младенцем, научила меня быть взрослым, просто самим фактом своего существования. Ты моя весть и гордость. Мой завтрашний день!" – написал он. Поленька, доченька, с Днём Рождения! 22 года. Ты у меня уже совершенно взрослая девушка! А ведь когда-то ты, совсем ещё младенцем, научила меня быть взрослым, просто самим фактом своего существования. Ты моя веселье и гордость. Мой завтрашний день! Я очень верю в тебя и счастлив, что ты у меня есть. И, учитывая, что разумом тебя Бог не обделил, желаю тебе здоровья, удачи и любви! Пусть тепло доброты твоей согревает близких твоих и страждущих, встречающихся на твоём пути, возвращаясь к тебе с лихвой! Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Мар 12, 2018 в 5:21 PDT 22-летняя Полина – дочь Агутина и балерины Марии Воробьевой. С матерью и отчимом она живет во Франции. 19-летняя Елизавета родилась у Агутина в браке с певицей Анжеликой Варум. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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