|Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве стоят от 70 евро
|15.03.2018 18:08
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УЕФА закончит принимать заявки через неделю - 22 мартаСегодня официальный сайт УЕФА открыл портал для приобретения билетов на конец Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
Фото: uefa.com
Цены на билеты можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
Категория 1 €450 Центральные трибуны
Категория 2 €320 прицентральных трибуны
Категория 3 €160 За воротами
Категория 4 €70 За воротами, нижний и высокий уровни
Инвалидное кресло €70 1 пользователь инвалидному креслу и 1 сопровождающее лицо
Удобный доступ €70 1 пользователь удобного доступа и 1 сопровождающее лицо
Молодежный пакет €140 за пакет Взрослый и ребенок (до 14 лет)
Билетов в свободной продаже будет очень мало. Ожидается, что через УЕФА можно будет приобрести их около 5 тыс. УЕФА начнет принимать заявки сегодня, а закончит через неделю, 22 марта.
Организаторы предполагают, что спрос превысит предложение при продаже билетов. Поэтому будет проведена лотерея, которая определит покупателя. Если человек откажется, право на покупку перейдет к следующему претендента.
Напомним, что в сентябре 2016 года УЕФА приняло решение о проведении финального матча Лиги Чемпионов-2018 в Киеве.
В ноябре 2016 года инспектор УЕФА убедился, что "Олимпийский" соответствует всем требованиям для проведения финала ЛЧ-2018.
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин считает, что в Киеве не будет проблем с безопасностью во время финала Лиги чемпионов в 2018 году.