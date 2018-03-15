Парламент утвердил новый состав Счетной палаты Украины, ее главой избран Валерий Пацкан. Пацкан сложил полномочия нардепа в связи с избранием главой Счетной палаты Фото: Валерій Пацкан / Facebook По итогам рейтингового голосования из 23 кандидатур, поданных профильным парламентским комитетом, Рада выбрала девять, в том числе Пацкана. За такое решение проголосовали 263 парламентария при необходимых 226.По предложению спикера Андрея Парубия Пацкан был избран главой органа. За его назначение проголосовали 309 нардепов.После этого Рада прекратила полномочия Пацкана.Новому главе Счетной палаты 42 года.Счетная палата – постоянно действующий орган финансово-бюджетного контроля, который подотчетен Верховной Раде.Предыдущий глава ведомства Роман Магута был отстранен от должности после того, как 16 ноября 2016 года сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили ему о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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