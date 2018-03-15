Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия

Об этом говорится в заявлении лидеров четырех государств, размещенном на сайте немецкого правительства.

Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.

"Это является нападением на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности" , - говорится в заявлении.

Лидеры отмечают, что Британия подробно разъяснила своим партнерам, что ответственность за это набег скорее только будет нести Россия. Они поддерживают оценку Соединенного Королевства, что Россия не предоставила правдоподобного альтернативного объяснения по делу Скрипаля.

"Отказ России ответить на законные вопросы правительства Соединенного Королевства является дополнительным доказательством ее ответственности. Мы призываем Россию прокомментировать любые вопросы, связанные с нападением в Солсбери" , - говорится в заявлении.

Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (OPCW).

"Наши опасения усиливаются в условиях прошлых случаев безответственного поведения России в других сферах. Мы призываем Россию выполнить свои обязанности члена Совета Безопасности ООН, поддерживать международный мир и безопасность" , - призвали Трамп, Мэй, Макрона и Меркель.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что альянс не сомневается, что н ервово-паралитический вещество "Новичок", которая была использована для отравления в Солсбери, созданная на территории России.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .