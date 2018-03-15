Активисты из организации С14 и "Муниципальной стражи" в Киевской области задержали бывшего боевика "ЛНР" Паата Надараиа, который больше года проживал в Вишневом. | Паата Надараиа – уроженец Антрацита Луганской области Фото: C14 news / Facebook "Родом из Антрацита (Луганская область. – ). Воевал в "ЛНР" на стороне врага. Говорит взломали страницу "ВКонтакте" и выложили фотошоп в русской форме. Уже больше года живет в городе Вишневое", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/c14news/posts/1533455746758718 На сайте "Миротворец" говорится, что мужчина проживал в Вишневом вместе с женой.Надараиа был задержан 14 марта и передан правоохранительным органам.ВИДЕО Видео: UMN / YouTube Военный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Украинские военные противостоят пророссийским боевикам, которые частично контролируют Донецкую и Луганскую области. В мае 2014 года группировки "ДНР" и "ЛНР" провели "референдумы" о независимости, но их результаты не признала даже Россия, поддерживающая боевиков на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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