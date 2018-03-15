Сводка Новостей
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|Активисты из С14 под Киевом задержали экс-боевика "ЛНР"
|15.03.2018 18:21
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https://www.facebook.com/c14news/posts/1533455746758718
На сайте "Миротворец" говорится, что мужчина проживал в Вишневом вместе с женой.Надараиа был задержан 14 марта и передан правоохранительным органам.ВИДЕОВидео: UMN / YouTube Военный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Украинские военные противостоят пророссийским боевикам, которые частично контролируют Донецкую и Луганскую области. В мае 2014 года группировки "ДНР" и "ЛНР" провели "референдумы" о независимости, но их результаты не признала даже Россия, поддерживающая боевиков на Донбассе.
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