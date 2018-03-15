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|Савченко извинилась перед Парубием и заявила, что снайперов водил Пашинский
|15.03.2018 18:23
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Савченко говорит, что в заявлении о снайперов перепутала Парубия с ПашинскийНародный депутат Надежда Савченко заявила, что ошиблась, обвинив спикера парламента Андрей Парубий в том, что он заводил снайперов в гостиницу "Украина" во время Майдана.
Фото: ua1.com.ua/
По ее словам, это был не Парубий, а глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский.
Об этом Савченко заявила журналистам в Верховной Раде.
" Если я сказала Парубий, то я прошу прощения. Я публично приношу извинения Парубию ... Если я говорила фамилия Парубий, то имела в виду Пашинский ", - сказала Савченко, передает Общественное .
Ранее Савченко пришла на допрос в СБУ и дала брифинг. Депутат на брифинге заявила, что видела, как спикер парламента Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина".
Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
ГПУ 15 марта внесла да парламент представление о разрешении о привлечении к ответственности, задержание и арест депутаткиСавченко.
Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.