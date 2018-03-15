Новый глава Национального банка Украины Яков Смолий назвал себя "честным, самоотверженным и добросовестным" трудоголиком и технократом. Смолий: Я трудоголик Фото: president.gov.ua Такими приоритетами, по словам главы НБУ, являются обеспечение финансовой стабильности, стабильности банковской системы, возобновление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, валютная либерализация, внедрение новых финансовых механизмов и интеграция к стандартам ЕС в финансово-банковской сфере.Во время представления, которое транслировал телеканал "112 Украина", Смолий отметил, что не является политиком."Я трудоголик, технократ, ...я всегда был честен, самоотверженный и честный. Я эти качества сберегу и в следующие периоды", – заявил он.Смолий был сегодня назначен Верховной Радой председателем НБУ. Перед этим парламент уволил с должности главы НБУ Валерию Гонтареву, которая возглавляла Нацбанк с июня 2014 года. 10 апреля 2017 года она официально заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая, после чего находилась в неоплачиваемом отпуске.Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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