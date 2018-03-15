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СБУ разоблачила топ-менеджера Сбербанка на хищении более 16 млн гривен
15.03.2018 18:38
СБУ разоблачила топ-менеджера Сбербанка на хищении более 16 млн гривен
Суд отправил его под домашний арест
Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили топ-менеджера Сбербанка в хищении более 16 млн гривен средств государственного учреждения.
СБУ разоблачила топ-менеджера Сбербанка на хищении более 16 млн гривен Фото: forbes.ua

Правоохранители установили, что чиновник систематически совершал незаконные операции с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали банку. По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственном банке был нанесен убыток на сумму 16.7 млн гривен, -  сообщается на сайте СБУ.

Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Продолжается следствие.

Напомним, в отделении одного из банков Тернополя обнаружили недостаток почти на 10 млн гривен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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