Сводка Новостей
- ГПУ вызвала на допрос экс-нардепа Жванию
- Лидеры Евросоюза 22 марта обсудят отравление Скрипаля – журналист
- Министр обороны РФ: Мы начали создавать боевых роботов
- Джавадов: Суд над Сакварелидзе. Цинично? Да. Глупо? Да. Но нынешняя власть иначе не может
- Столтенберг: НАТО не сомневается, что вещество, которым отравили Скрипача, изготовили в России
|СБУ разоблачила топ-менеджера Сбербанка на хищении более 16 млн гривен
|15.03.2018 18:38
|
Суд отправил его под домашний арестСотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили топ-менеджера Сбербанка в хищении более 16 млн гривен средств государственного учреждения.
Фото: forbes.ua
Правоохранители установили, что чиновник систематически совершал незаконные операции с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали банку. По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственном банке был нанесен убыток на сумму 16.7 млн гривен, - сообщается на сайте СБУ.
Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса.
Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.
Продолжается следствие.
Напомним, в отделении одного из банков Тернополя обнаружили недостаток почти на 10 млн гривен.