Корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что Евросоюз не собирается принимать новых санкций в отношении России из-из отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. нападение в Солсбери будет обсуждаться между лидеров Евросоюза в Европейской комиссии в Брюсселе Фото: ЕРА "Атака в Солсбери будет обсуждаться между лидеров ЕС в Европейской комиссии 22 марта в Брюсселе. Параграф об этом будет в выводах саммита, выражающих солидарность с Великобританией", – написал он. the #SalisburyAttack will be debated among EU leaders at #EUCO on 22 March in Brussels. there will be a paragraph about it in the summit conclusions, expressing solidarity with the UK but no new sanctions against #Russia are expected — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 березня 2018 р. Журналист добавил, что новых санкций против России не ожидается.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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