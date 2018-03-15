Бывший нардеп Давид Жвания должен прибыть в ГПУ 26 марта и дать показания по уголовному производству, в котором фигурирует прежний замглавы АП Януковича Андрей Портнов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ГПУ вызвала Жванию по делу, в котором фигурирует Портнов Фото: dumskaya.net "В ходе досудебного расследования в настоящее время возникла объективная необходимость в установлении определенных фактов и обстоятельств, в частности путем допроса Жвания Давида Важаевича в качестве свидетеля, поскольку имеются достаточные основания полагать, что он может дать показания, которые имеют значение для уголовного производства", – сказано в документе. Жвания должен прибыть в ГПУ 26 марта 2018 года в 11.00. В повестке сообщается, что прокуратура ведет уголовное производство №42014100000000209 от 6 марта 2014 года. Этот номер уголовного производства упоминается на сайте бывшего первого замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Согласно документу, Портнова подозревают в том, что после назначения на должность в АП с целью сохранить право быть членом Высшего совета юстиции по квоте юридических вузов он не уволился с занимаемых им преподавательских должностей.Давид Жвания был нардепом Верховной Рады четырех созывов. В 2005 году он занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в правительстве Юлии Тимошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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