Такое решение инициирует глава федерации Джанни Инфантино

Об этом сообщает The New York Times .

Такое решение инициирует глава ФИФА Джанни Инфантино.

Согласно планам, уже в 2020 году должен стартовать первый чемпионат мировой женской лиги. ФИФА также планирует создать четыре региональных лиги женского футбола, чтобы помогать развитию этого спорта в мире.

"Этот шаг является частью усилий, направленных на популяризацию, качество и привлекательность женского футбола. Также это способствует улучшению позиций Инфантино перед его возможным переизбранием на посту в 2019 году", - отмечает NY Times.

По формату женской мировой лиги, 16 команд разделят на четыре группы, которые будут играть на этапах, затем победители групп встретятся в полуфинале и финале соревнований.

На сегодня в женском футболе есть два крупнейших соревнования - это Чемпионат мира и Летние Олимпийские Игры.