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|The NYT: ФИФА может создать мировую женскую лигу
|15.03.2018 19:18
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Такое решение инициирует глава федерации Джанни ИнфантиноМеждународная федерация футбольных ассоциаций планирует в ближайшее время создать мировую женскую лигу, в которую войдут 16 лучших команд.
Об этом сообщает The New York Times.
Такое решение инициирует глава ФИФА Джанни Инфантино.
Согласно планам, уже в 2020 году должен стартовать первый чемпионат мировой женской лиги. ФИФА также планирует создать четыре региональных лиги женского футбола, чтобы помогать развитию этого спорта в мире.
"Этот шаг является частью усилий, направленных на популяризацию, качество и привлекательность женского футбола. Также это способствует улучшению позиций Инфантино перед его возможным переизбранием на посту в 2019 году", - отмечает NY Times.
По формату женской мировой лиги, 16 команд разделят на четыре группы, которые будут играть на этапах, затем победители групп встретятся в полуфинале и финале соревнований.
На сегодня в женском футболе есть два крупнейших соревнования - это Чемпионат мира и Летние Олимпийские Игры.
В феврале стало известно, что Джанни Инфантино предложит программу по революционной смене трансферного рынка и футбольных финансов.