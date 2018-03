The NYT: ФИФА может создать мировую женскую лигу Такое решение инициирует глава федерации Джанни Инфантино Международная федерация футбольных ассоциаций планирует в ближайшее время создать мировую женскую лигу, в которую войдут 16 лучших команд. Об этом сообщает The New York Times . Такое решение инициирует глава ФИФА Джанни Инфантино. Согласно планам, уже в 2020 году должен стартовать первый чемпионат мировой женской лиги. ФИФА также планирует создать четыре региональных лиги женского футбола, чтобы помогать развитию этого спорта в мире. "Этот шаг является частью усилий, направленных на популяризацию, качество и привлекательность женского футбола. Также это способствует улучшению позиций Инфантино перед его возможным переизбранием на посту в 2019 году", - отмечает NY Times. По формату женской мировой лиги, 16 команд разделят на четыре группы, которые будут играть на этапах, затем победители групп встретятся в полуфинале и финале соревнований. На сегодня в женском футболе есть два крупнейших соревнования - это Чемпионат мира и Летние Олимпийские Игры. В феврале стало известно, что Джанни Инфантино предложит программу по революционной смене трансферного рынка и футбольных финансов. Климкин призвал отобрать ЧМ-2018 у России из-за отравления Скрипаля

