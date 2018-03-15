Лутковская была назначена омбудсменом 27 апреля 2012 года. Срок ее полномочий истек в 2017 году, однако она продолжала исполнять обязанности, поскольку парламент несколько раз откладывал голосование за ее преемника.

15 марта 2018 года Рада избрала новым уполномоченным по правам человека нардепа от "Народного фронта" Людмилу Денисову.

После голосования за увольнение Лутковской спикер Андрей Парубий, согласно процедуре, объявил о прекращении депутатских полномочий Денисовой. Она сообщила о выходе из партии "Народный фронт".

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