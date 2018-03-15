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|Маск хочет создать "межгалактическую медиа-империю"
|15.03.2018 19:26
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Маск назвал ее "Thud"Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о намерении заняться медиа-бизнесом.
Илон Маск. Фото: Getty
Бизнесмен опубликовал лаконичный твит "Thud", позже объяснив, что это название его "новой межгалактической медиа-империи".
Представитель Маска подтвердил Variety, что он не шутил и "Thud" действительно представляет собой компании, но отказался от дальнейших подробностей. Журналисты обратили внимание, что в базе данных регистрации доменов GoDaddy уже зарезервирован адрес thud.com. Информация о его владельцах недоступна.
Ранее издание The Daily Beast сообщило, что Маск строил планы о покупке сайта фейковый новостей The Onion, но в итоге нанял нескольких его ключевых сотрудников для работы над новым секретным проектом. В частности, в команде Маска работают бывшие главный редактор The Onion Коул Болтон и исполнительный редактор Бен Беркли. Сами они заявили, что займутся "новым комедийным проектом".
Напомним, Маск заявил, что уже в следующем году должны состояться испытательные полеты его космического корабля, который в будущем полетит на Марс.