Девять человек, в том числе четверо детей, с симптомами острой кишечной инфекции обратились к врачу

Девять человек, в том числе четверо детей, с симптомами острой кишечной инфекции обратились во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу, - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

После медосмотра в шести из них диагностировали острую кишечную инфекцию среднего и легкого степени.

Двух детей госпитализировали в больницу, другие больные отказались от госпитализации. По словам больных, все они питались в ресторане отеля.

В спецрасследовании установили, что к эпидпроцессу задействованы жители Львовщины и Киева.