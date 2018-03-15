Внефракционный народный депутат Андрей Деркач единственный проголосовал против отставки Валерии Гонтаревой с поста главы Нацбанка Украины. Андрей Деркач: Доходы граждан из-за политики НБУ с момента назначения Гонтаревой упали почти в три раза Фото: Андрей Деркач / Facebook Согласно данным на сайте Верховной Рады, Деркач единственный проголосовал против отставки Гонтаревой. "Я считаю, что Гонтареву нужно привлечь к уголовной ответственности, а не давать увольнительную. Именно следовательно не голосовал за ее отставку в таком формате. Уверен, к ответственности будут привлечены и все адвокаты Гонтаревой в ВР, превратившие сегодня отчет улыбающейся экс-главы НБУ в настоящий фарс", – написал нардеп.Сегодня Гонтарева отчиталась перед парламентом и заявила, что считает свою миссию в НБУ полностью выполненной. Деркач отметил, что депутаты ВР защищали Гонтареву, хотя ее достижения никак не улучшили жизнь людей. "Доходы граждан из-за политики НБУ с момента назначения Гонтаревой упали почти в три раза. На момент назначения Гонтаревой, доллар был по 12. Сегодня он достиг отметки 30. За это время обесценились пенсии и зарплаты украинцев. При ее руководстве НБУ было подорвано состояние финансового сектора", – заявил политик.Он добавил, что еще в 2016 году выступил с инициативой создать временную следственную комиссию, которая должна была разобраться с хищениями руководства НБУ."Это и торговля облигациями внутреннего государственного займа через аффилированные банки. И нарушение законодательства во время принятия решений о немотивированном закрытии коммерческих банков, что привело к потере гражданами банковских вкладов. И спекуляция на курсе гривны. И обесценивание сбережений людей. Но комиссия создана не была", – написал Деркач. https://www.facebook.com/derkach.al/posts/575326329486103 Верховная Рада в ходе утреннего заседания уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка Украины (НБУ), за проект постановления №7500 проголосовали 342 нардепа, против – один.На этом же заседании за назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины проголосовало 247 нардепов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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