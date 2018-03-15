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|Порошенко: Гонтарева, пожалуй, лучший банкир в мире
|15.03.2018 20:06
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"В самые тяжелые времена вы (Гонтарева, - ред.) действовали ответственно и профессионально"Президент Петр Порошенко поблагодарил экс-главу Национального банка Валерии Гонтарева за "значительные шаги в реформировании банковского сектора"
Фото: dt.ua
"Благодарен Валерии Гонтаревой за профессионализм и личную ответственность, за значительные шаги в реформировании банковского сектора", - сказал Порошенко во время приветствия нового главы НБУ Якова Смолия.
Он добавил, что на встречах в разных странах ему часто говорили, что ему очень повезло, что он имеет такого "руководителя НБУ, претендующего на то, чтобы быть лучшим в Европе и мире".
"В самые тяжелые времена вы (Гонтарева, - ред.) действовали ответственно и профессионально", - сказал Порошенко.
Он добавил, что за последние 4 года Нацбанк был по-настоящему независимым.
"Ни политики, ни парламент, ни правительство, ни президент ни разу указывая перстом не давал команды - выдавать ли рефинансирование, убрать банк или оставлять банк, устанавливать ставку и т.д.", - сказал Порошенко.
Он также назвал Гонтареву "рrobably the best banker in the world" (видимо, лучшим банкиром в мире - ред.) и вручил ей большой букет цветов.
Порошенко также поздравил нового председателя НБУ Якова Смолия.
"Хочу поздравить нового председателя Национального банка Якова Смолия. Извините, мы приняли решение мужчинам цветы не дарить", - сказал Порошенко.
Он добавил, что по этому поводу уже получил поздравления от иностранных государств-партнеров.
Порошенко также уверяет, что Смолия назначили без "всяких условий и предпосылок".
"Никто не выставлял никаких условий, предпосылок ни по кадровым, ни по профессиональным шагам. Потому независимость НБУ для меня остается абсолютно первым приоритетом. Доверие и независимость", - подытожил Порошенко.
Напомним, что Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины.