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Собчак и Гудков объявили о создании новой партии
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15.03.2018 20:37
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Партия перемен, созданная российскими оппозиционерами Ксенией
Собчак и Дмитрием Гудковым, призвана "вернуть политику в норму".
Собчак и Гудков заявили, что партия будет антипутинской Фото:
Дмитрий Гудков / Facebook По словам Гудкова, новая партия призвана
"вернуть политику в норму"."Норма – это когда в Госдуме
обсуждают законы, а не хватают женщин за интимные места.
Норма – это когда не возят самолетами кокаин", –
подчеркнул он.Собчак, в свою очередь, заявила, что объединилась с
Гудковым "за нашу и вашу свободу".В своем Telegram Гудков написал,
что Партия перемен станет антипутинской силой."Мы не собираемся
быть "конструктивной оппозицией": ее время, если и было, давно
прошло. Мы – антипутинская партия", – отметил он.Новый
проект будет строиться на базе партии "Гражданская инициатива"
бывшего министра экономики в правительстве Егора Гайдара Андрея
Нечаева. Именно эта партия выдвинула Собчак в президенты.
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